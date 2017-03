Rede Municipal de Saúde de João Pessoa oferece cuidado integral à população feminina

fotos: Secom/JP

As usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital podem contar com uma rede de atenção à saúde da mulher oferecida por serviços da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP). A assistência prestada para a população feminina vai desde a atenção básica até atenção especializada.

Todo o trabalho começa com as equipes de saúde da família, que acompanham as mulheres de cada área da cidade, realizando os exames de rotina e trabalhando também a promoção à saúde por meio de diálogos e atividades desenvolvidas nas unidades de saúde da família (USF) junto às usuárias.

Além das equipes das USF, distribuídas pela cidade, os cuidados garantidos para o público feminino na atenção básica ainda incluem os Centros de Saúde, que prestam assistência às mulheres residentes em áreas ainda descobertas por unidades de saúde da família.

A dona de casa Edileusa Barbosa é moradora do Ernesto Geisel e atendida em uma das unidades de saúde do bairro. “O que eu mais gosto, além do atendimento, é o cuidado e a atenção que os profissionais têm com a gente. Estou sempre na USF pra ser atendida pela enfermeira e faço minhas atividades na academia da saúde”, comentou.

Aquelas mulheres que desejam praticar atividades físicas podem procurar uma das três academias da saúde que existem na Capital, nos bairros do Ernesto Geisel, Colinas do Sul e Ernani Sátiro. Nesses locais, as atividades acontecem diariamente e são acompanhadas por educadores físicos.

Para cuidados especializados, como um atendimento de ginecologia, por exemplo, as usuárias são encaminhadas pelas equipes de saúde da família os Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais), localizados nos bairros de Jaguaribe, Cristo Redentor e Mangabeira.

“Nesses serviços é dada continuidade ao trabalho realizado pela Atenção Básica, os quais realizam o encaminhamento dos usuários nos casos mais específicos ou complexos, tais como atendimento ginecológico ou urológico”, explica Amanda Romero, coordenadora de Saúde da Mulher da SMS.

As mulheres com deficiência física encontram atendimento especializado no Cais Jaguaribe, que dispõe de uma sala adaptada com mesa ginecológica especial para a realização de exames, a exemplo do citológico, além de uma equipe de profissionais treinados para atender às usuárias. Da mesma forma, mulheres idosas recebem um cuidado específico no Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso (Caisi), anexo ao Hospital Municipal Santa Isabel.

Um dos principais serviços especializados e de alta complexidade para o atendimento à mulher na rede municipal de saúde é o Instituto Cândida Vargas (ICV). A maternidade oferta serviços como acompanhamento à gestação e parto de alto risco, procedimentos de esterilização cirúrgica voluntária, assistência às mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual, entre outros.

Saúde da Mulher

Para articular o trabalho dos serviços e desenvolver as ações, a SMS dispõe da Área Técnica de Saúde da Mulher com o objetivo de atender integralmente a saúde do público feminino em todos os ciclos da vida. “Oferecemos suporte ao planejamento de ações e aos profissionais de saúde envolvidos nas ações de prevenção, promoção, assistência e reabilitação desta população específica”, afirma Amanda Romero, coordenadora do setor.

A área técnica segue a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que engloba as áreas estratégicas: Rede Cegonha, Rede de Atenção Oncológica e Atenção Clínico-Ginecológica.

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.

A Rede de Atenção Oncológica contempla a prevenção, tratamento e reabilitação nos casos de câncer de colo de útero e de mama, mais prevalentes na população feminina visando à redução da morbimortalidade por câncer na população feminina.

Já a Atenção Clínico-Ginecológica abrange a promoção da prevenção e do controle das doenças sexualmente transmissíveis, da infecção pelo HIV/Aids e Hepatites Virais nas mulheres por meio da oferta de testes rápidos e tratamento gratuito, planejamento reprodutivo, atendimento ao climatério;,vigilância ao óbito de mulheres em idade fértil, atendimento à saúde das mulheres lésbicas, bissexuais e transsexuais.