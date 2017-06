Recomeça julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE; assista ao vivo

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou na manhã de hoje (7) o julgamento em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma-Temer com a análise de mais três questões preliminares, antes do voto do relator.

A principal delas é a apresentada pelas defesas, questionando a validade dos depoimentos de executivos da Odebrecht no caso.

Acompanhe o julgamento ao vivo: