Receita Federal está investigando três fundações ligadas a políticos

Foto: Reprodução/Internet

A Receita Federal está fiscalizando as fundações FHC – do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso – e Ulysses Guimarães – braço político do PMDB.

Até o momento não foram encontradas nenhuma irregularidade relevante.

A Receita investiga também o Instituto Lula, já autuado por “desvio de finalidade”.

*Informação do jornal Folha de São Paulo.

