Receita Estadual firma parceria para oferecer cursos à distância de educação fiscal

fotos: Secom/PB

Os servidores públicos do Estado terão, agora, acesso aos cursos de educação fiscal na plataforma de Educação a Distancia (EAD). A Secretaria de Estado da Receita firmou parceria com a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep) para disponibilizar os cursos do programa “Semeando Sementes da Cidadania”, produzidos em plataforma digital, pela Escola de Administração Tributária (Esat), órgão pertencente à Receita Estadual.

Para celebrar a parceria dos órgãos, o secretário de Estado da Receita, Marconi Marques Frazão, e a superintendente da Espep, Luciane Alves Coutinho, assinaram um termo de cooperação técnica entre os dois órgãos.

A solenidade foi realizada no auditório da Espep, em João Pessoa, e contou com a presença do delegado da Receita Federal na capital, Marialvo Laureano, da vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba (CRC-PB), Vilma Pereira de Sousa Silva, do representante da Secretaria de Estado da Educação, JoséTarcisio Batista e da gerente Executiva da Esat, Elaine Cesar, e da coordenadora executiva do programa “Semeando Sementes da Cidadania”, Ciliana Nunes.

Os servidores públicos terão acesso aos cursos de educação fiscal na modalidade EAD (Educação a Distância), gratuitamente. Entre os cursos já disponibilizados estão “Conhecendo os tributos”; “Entendendo o orçamento público”; “Direitos e Deveres”; “ICMS –Saiba mais” e a “Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e” e o mais recente que é o de “Planejamento financeiro”.