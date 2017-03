RC entrega recapeamento da PB-077 e assina ordem de serviço da adutora de Pilões

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho esteve, na tarde desta sexta-feira (17), no município de Pilões, onde entregou o recapeamento da PB-077, no trecho Cuitegi/Pilões, que recebeu mais de R$ 6,8 milhões de investimento e assinou a ordem de serviço autorizando as obras da adutora emergencial para reforçar o sistema de abastecimento de água da cidade.

A adutora está orçada em R$ 2,6 milhões e vai beneficiar cerca de 6.600 habitantes. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região estiveram presentes.

A restauração da PB-077 oferece mais conforto e segurança aos usuários da rodovia, beneficiando cerca de 13.500 moradores de Cuitegi e Pilões. A obra tem 13 km de extensão e faz parte de uma série de inaugurações programadas pelo Governo do Estado para os meses de fevereiro e março.

“Hoje tenho a oportunidade de inaugurar uma das mais belas estradas da gestão que é esta de Cuitegi/Pilões, a 121ª estrada da gestão. Quando vimos a situação que a estrada estava, completamente danificada, decidimos fazer a restauração com material de primeira qualidade. Agora sim, a estrada está em uma excelente condição, dando dignidade a quem precisa passar pela área e favorecendo o desenvolvimento da região. Hoje também entregamos a estrada de Araruna/Cacimba de Dentro, uma obra muito esperada pela população daquelas localidades”, comentou o governador Ricardo Coutinho.

Os principais serviços executados na PB-077 foram: reciclagem da camada de base, recapeamento asfáltico da pista de rolamento e dos acostamentos em concreto betuminosos usinado a quente CBUQ, recuperação e limpeza do sistema de drenagem para águas superficiais e subterrâneas, roçada e limpeza manual na faixa de domínio, sinalização horizontal e vertical.

Para o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Carlos Pereira, esta data é de comemoração porque o Governo do Estado entregou, neste dia, duas estradas beneficiando mais de 100 mil habitantes.

“Pela manhã, estivemos em Araruna e Cacimba de Dentro e agora entregamos a nova PB-077 entre Cuitegi e Pilões. São estradas por todas as regiões. Por esta aqui em Pilões passam cerca de 700 veículos todos os dias. Os benefícios das estradas são enormes para o povo”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, destacou o trabalho feito pelo Governo na busca de oferecer mais qualidade de vida à população paraibana.

“Este Governo é voltado para o bem do povo. Enquanto muitos estados brasileiros sofrem com uma catástrofe administrativa, a nossa Paraíba continua com muitas obras entregues e sendo feitas. O Estado segue em uma velocidade extraordinária rumo ao futuro. As estradas são apenas um exemplo desse desenvolvimento. Tenho certeza que os nossos filhos e netos vão usufruir de uma Paraíba muito melhor”, frisou.

O prefeito de Pilões, Iremar Flor, afirmou que a cidade só tem a ganhar com as parcerias feitas entre prefeitura e Governo do Estado.

“Venho agradecer ao governador pelas parcerias e obras que vem sendo feitas em benefício do povo. Pilões tem várias ações do Governo e tenho certeza que, juntos, vamos realizar ainda mais obras no município.

Foto: Secom/PB

Esta estrada era uma necessidade do povo de Pilões, Cuitegi e região. Ficou linda e com as condições adequadas”, falou.

“Essa estrada estava horrível, ninguém conseguiu passar em época de chuva e no sol era uma poeira grande. Também era muito perigoso transitar em alta velocidade, devido os buracos. Agora está uma maravilha”, falou o comerciante José Almeida.

A adutora – O governador também fez a assinatura da ordem de serviço para a adutora de Pilões, cujas obras serão iniciadas e devem ser concluídas em agosto deste ano. Os serviços a serem executados são: escavação de valas, assentamento de tubos, reaterro de valas, retirada e reposição de pavimento, concreto armado, instalação de conjuntos motobombas com os respectivos barriletes e quadros de comandos elétricos.

“Vamos fazer esta adutora que vai garantir abastecimento com qualidade para esta região. Assinamos a ordem de serviço e as obras já se iniciam. Investiremos R$ 2,6 milhões para trazer água para a população”, concluiu o governador.