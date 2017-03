Raniery evita polemizar discussão entre o senador Lira e o tesoureiro do PMDB

Foto: Paraibaonline

Com a bandeira de pacifista, o deputado Raniery Paulino não quis tecer comentários sobre as declarações do tesoureiro do PMDB, Antônio de Sousa, de quem é amigo pessoal, contra o senador Raimundo Lira. O tesoureiro defende a expulsão de quem não segue as orientações partidárias e o senador tem seguido as regras do seu próprio mandato, incluindo apoio ao PSB.

“Eu não vou fazer nenhuma avaliação sobre a declaração do meu amigo Antônio de Sousa, mas a minha linda é de unidade e se por ventura quem não for dessa linha não vai ao encontro do meu entender. Eu não vou fazer crítica a nenhum companheiro. Só é adversário para mim, quem estiver fora do PMDB”, destacou.

O deputado ressaltou ainda que vai para a reunião do partido convocada pelo presidente senador José Maranhão para a próxima segunda-feira (20), com o espírito de apagar brasas, apaziguar ânimos e contemporizar.

“Eu queria muito que todos também estivessem com esse sentimento, mas, lamentavelmente, nem todos pensam assim. Preferem polemizar e criar um tipo de constrangimento interno porque quem tem um plantel como nós temos dentro do partido só se consegue entender internamente se oferecermos uma contemporização”, disse.