Raimundo Lira presta homenagem às mulheres paraibanas neste dia 8 de Março

Foto: Ascom

O Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) homenageou todas as mulheres brasileiras, em especial as paraibanas, pelo transcurso do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ele destacou a data como um momento especial, que serve para a população refletir sobre o grandioso papel que a mulher realizada em favor de uma nova sociedade.

Segundo Lira, a cada dia as mulheres tem demonstrado que são fortes e guerreiras, ocupando espaços em todos os lugares da sociedade com muita firmeza. Ele ressaltou a ascensão do papel da mulher na sociedade, mas entendendo que a representação da mulher na política e no exercício de cargos públicos ainda não relete sua importância na sociedade.

No entanto, o Senador paraibano revela avanços dos últimos anos e a quebra de preconceitos. Como exemplo, Lira citou a ministra Carmem Lúcia, que chegou a presidir, com muita maestria, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e hoje preside a mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal (STF).

Para ele, apesar da resistência de alguns segmentos da sociedade, a mulher está cada vez mais galgando espaços em diferentes áreas, e dando a sua contribuição preciosa para um mundo mais justo e fraterno. Lira destacou que sempre ouve as opiniões da esposa, Gitana Lira, companheira que o auxilia na vida profissional e que tem estado ao seu lado em todos os momentos de sua vida.

Na Tribuna – Recentemente Raimundo Lira fez um discurso na Tribuna do Senado, em homenagem às professoras, oportunidade em que destacou a importância das mulheres como profissionais do ensino. Ele mencionou estatísticas que apontam um total de quatro mulheres professoras para cada professor do sexo masculino, na educação básica brasileira.