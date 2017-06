Radialista baiano tenta pôr fim à vida dentro do Amigão

Uma tentativa de suicídio chocou cronistas esportivos e funcionários do Estádio Amigão na noite deste domingo (11) após o empate em 0 a 0 entre Campinense e Fluminense-BA.

Minutos depois do encerramento da partida, o comentarista Aristeu das Mercês Ramos, de 53 anos, da Rádio Sociedade de Feira de Santana, dirigiu-se ao banheiro masculino que fica no setor das cabines de imprensa e usou o cinto para tentar se matar.

Ele foi salvo por um companheiro de equipe, o repórter Miro Nascimento, que estava retornando do gramado para a cabine e, ao entrar no banheiro antes disso, deparou-se com o fato.

Miro gritou por socorro e com a ajuda de radialistas campinenses conseguiu suspender Aristeu e afrouxar o cinto.

Policiais que estavam trabalhando na escolta do Fluminense de Feira foram acionados e imediatamente chegaram ao local. As ambulâncias que estavam no estádio para a realização da partida já haviam deixado a praça esportiva.

O Samu foi chamado e socorreu Aristeu, que foi levado para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Ele está na área vermelha da unidade hospitalar em estado grave, porém reagindo lentamente.