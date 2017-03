Quatro vagas para professor substituto são oferecidas pela UFCG

Estão abertas na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) as inscrições para seleção de professor substituto para os campi de Campina Grande, Cuité e Pombal.

No total de quatro vagas para professor substituto classe A, Nível 1, sendo duas vagas na área de Psicologia (uma para área de conhecimento de Psicologia Clínica e outra para a de Psicologia da Saúde) no campus de Campina Grande; Uma vaga para área de Nutrição, Alimentos e Gestão no campus de Cuité; e quarta vaga para candidatos com graduação em Agronomia, Arquitetura, Engenharias e/ou áreas afins, destinada ao campus de Pombal. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições para professor substituto do campus de Campina Grande serão realizadas pessoalmente ou por procuração, com firma reconhecida, no período de 13 a 17 de março, das 8 às 17h, no Protocolo Geral da UFCG. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Veja edital

No campus de Cuité, as inscrições serão realizadas no Protocolo Setorial do Centro de Educação e Saúde (CES/UFCG), no período de 13 a 17 de março, das 8 às 18h. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00.

Veja edital

Em Pombal , as inscrições serão realizadas no período de 10 a 20 de março, nos horários de 7 às 11 h e de 13 às 17 h, na Secretaria da Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias ou por via postal. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Veja edital