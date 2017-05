Quatro suspeitos são detidos em flagrante com armas e drogas em Campina Grande

Quatro suspeitos foram apreendidos em flagrante, entre a tarde e a noite dessa segunda-feira (22), nas ações realizadas pela Polícia Militar na cidade de Campina Grande.

Nas abordagens, duas armas foram apreendidas e 18 trouxas de maconha retiradas de circulação.

Foto: Secom/PB

A última apreensão aconteceu durante a noite, após uma abordagem. Um adolescente de 16 anos foi detido no bairro do Mirante, após tentar invadir uma casa e na fuga roubar dois celulares de um comerciante.

A Força Tática do 2º Batalhão recuperou com o jovem os dois aparelhos roubados e ainda apreendeu a arma de fogo usada pelo suspeito nas ações.

No bairro das Três Irmãs, durante a tarde, equipes do 2º Batalhão abordaram um jovem de 19 anos e encontraram com ele 18 trouxas de maconha e uma balança de precisão.

No Centro da cidade, os policiais do 2º Batalhão abordaram um homem de 20 anos e encontraram com ele um revólver calibre 32.

O suspeito foi flagrado por policiais do 2º Batalhão na Rua Barão do Abiaí, onde a PM intensificou o policiamento.

Ainda durante a tarde, policiais da 5ª Companhia do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam uma adolescente de 15 anos que tinha acabado de tomar por assalto a bolsa de uma funcionária da Câmara de Vereadores de Campina Grande.

A suspeita foi abordada na Rua Siqueira Campos, no bairro da Prata, quando estava fugindo após realizar o roubo. Com ela, a PM recuperou os objetos levados da vítima.

Em todos os casos, os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar registrou uma redução de 27,3% dos roubos a pessoas, residências, estabelecimentos comerciais, veículos, ônibus e postos de combustíveis, nos quatro primeiros meses deste ano, quando comparado com o mesmo quadrimestre do ano passado, nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Massaranduba e Boa Vista.

Nos quatro meses, a PM prendeu e apreendeu 386 suspeitos em flagrante, 51 armas de fogo, mais de 10 kg de drogas e recuperou 177 veículos com registros de roubos ou furtos na Paraíba e também em outros estados.