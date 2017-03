Quatro policiais são expulsos da PM

Quatro policiais militares foram expulsos da corporação no mês de fevereiro por terem cobrado propina.

Os quatro, que estavam lotados no 2 ºBPM e no 4º BPM foram condenados pela Justiça militar pelo crime de corrupção. As expulsões foram efetuada com base.

As expulsões são decorrentes do Conselho de Disciplina da Corporação. O comandante da PM acatou a decisão.

Um deles foi acusado de cobrar R$ 100 para liberar duas motocicletas que seriam apreendidos.