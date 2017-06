Quase 500 veículos são abordados pela Operação Lei Seca

Um total de 496 veículos foi abordado durante a megaoperação da Lei Seca, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) durante o final de semana, simultaneamente nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos.

Considerada a maior operação desde a criação da Lei Seca, em 2012, as blitzen tiveram como objetivo combater a combinação de álcool e direção nesse período em que iniciam os festejos juninos, em especial no Maior São João do Mundo.

Segundo o capitão Carlos Eduardo, chefe da Divisão de Policiamento e coordenador da Lei Seca, as ações contaram com um efetivo de 54 agentes, além de policiais civis, militares, bombeiros e delegados.

No interior do Estado, a operação contou ainda com o reforço de delegacias móveis, para atender às ocorrências.

Festas – Durante todo o mês de junho, o Detran da Paraíba intensificará o trabalho da Operação Lei Seca, com atuação nas cidades de maior fluxo de festas de São João e São Pedro no Estado.

De acordo com o superintendente do Detran da Paraíba, Agamenon Vieira, “a ação da Lei Seca será intensificada durante as festas juninas, com a finalidade de combater o uso associado de álcool e direção no entorno dos grandes eventos do Estado. Além disso, a operação contará com ações educativas e preventivas, realizadas pelas equipes da Divisão de Educação de Trânsito e da Escola Pública de Trânsito desse órgão”, enfatizou.