Quartas Acústicas em Campina tem Rota 104 homenageando mulheres do rock

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, Secretaria de Cultura e Teatro Municipal Severino Cabral, através da Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, apresentam neste dia 22, dentro do Projeto Quartas Acústicas, o show “Acústico Mulheres do Rock” com a banda Rota 104.

Foto: Divulgação

Segundo o grupo, o cenário do rock conta com belíssimas vozes masculinas e ícones que dispensam apresentação, mas não podemos nunca esquecer da contribuição das mulheres para esse que é um dos gêneros musicais mais tocados.

“Por isso e para homenagear essas mulheres espetaculares que a Rota 104 resolveu elaborar um show todo composto por músicas de roqueiras que fizeram e fazem sucesso até hoje. Como não lembrar da poderosa voz de Cassia Eller, da irreverência de Rita Lee, das músicas da banda 4, Non Blondes e The Cranberries?”, interroga Alexandre Negreiros, um dos integrantes.

A banda promete muita animação no show que foi preparado com muita dedicação para os fãs dessas mulheres roqueiras.

A apresentação tem início às 20 horas, na Sala Paulo Pontes, no Teatro Municipal Severino Cabral.

Os ingressos estão à venda aos preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).