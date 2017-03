PT da Paraíba já se prepara para as eleições de 2018

O presidente do PT na Paraíba, Charliton Machado, afirmou em entrevista à Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 10, que a legenda já se prepara para as eleições de 2018.

Segundo ele, o momento agora é de “arrumar a casa”, onde o partido irá eleger novas direções estaduais e nacionais.

Na Paraíba, Charliton ponderou que o partido vai apoiar a candidatura ao Senado do deputado federal Luiz Couto e que a aliança com o governador Ricardo Coutinho, se for necessária, também será mantida.

– Pra nós é fundamental ter a candidatura do deputado Luiz Couto ao Senado. Entendemos que é um nome que representa o sentimento de vários segmentos da sociedade, que se sentem excluídos do processo social. Temos que compor uma nova chapa federal, uma chapa combativa, pois, desde 1998, o PT tem mandato federal e não pode perder esse mandato. Vamos fazer uma grande chapa estadual, para que possamos ampliar o número de espaços que temos hoje no legislativo. Temos uma aliança com o governador Ricardo Coutinho, mas é uma aliança em que o PT não participa de cargos do governo. O PT não cobra cargos do governo, mas o apoia naquilo que é importante para o Estado. Se for necessário, em 2018, manteremos essa aliança – pontuou.