PT da Paraíba inicia processo de mudanças no partido

Nesta última semana, dirigentes e militantes do Partido dos Trabalhadores da Paraíba estiveram reunidos no auditório da Fecomércio PB para o lançamento do 6º Congresso do PT – Etapa Estadual.

O presidente estadual do PT da Paraíba, Professor Charliton, destacou que “esse foi o início do movimento de mudanças internas no partido que acontecerão através do Processo de Eleições Diretas (PED)”.

“Estamos chamando a militância para fazermos, juntos, um debate mais profundo sobre os rumos do PT e a nova composição da sua instância pensando nos desafios que o partido terá a partir de agora”, acrescentou.

Também participou do lançamento do 6º Congresso do PT – Etapa Estadual, através de exposições sobre a conjuntura política nacional, Jonas Paulo, ex-presidente do PT da Bahia e coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo da Bahia.

foto: Paraibaonline

Segundo informações dos dirigentes estaduais do partido, novos momentos de debate serão realizados, e o objetivo principal é mobilizar a militância para participar ativamente do PED.

“É de grande importância que todas as petistas e todos os petistas participem dessas atividades. No caso do PED, esse precisa ser um espaço para o amplo debate, para a colocação de ideias convergentes e divergentes, e que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas”, disse o Professor Charliton.

Ainda de acordo com o presidente estadual do PT da Paraíba, “o partido está sendo atacado por várias frentes, porém, mais do que nunca, a união precisa ser fortalecida”.

“Sabemos que fizemos muitas escolhas certas, e algumas não, mas o PT é um grande partido, e isso só é possível por ele ser formado por mulheres e homens que nunca temeram colocar a estrela no peito e lutar pelo o que acreditam. Esse é um momento de reconstrução, e sairemos ainda mais fortes”, concluiu.