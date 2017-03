PT da Paraíba confirma participação de governadores na visita de Lula a Monteiro

Segundo dirigentes do Partido dos Trabalhadores da Paraíba, neste domingo, 19, no município de Monteiro, além do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma Rousseff, também participam da “Inauguração Popular da Transposição: A celebração das Águas” os governadores Rui Costa (Bahia), Flávio Dino (Maranhão), Camilo Santana (Ceará), Piauí (José Wellington Barroso), além do governador da Paraíba Ricardo Coutinho.

De acordo com o presidente estadual do PT da Paraíba, Professor Charliton, também estarão neste momento histórico cerca de 25 deputados federais, dezenas de deputados estaduais e vereadores, dez senadores, e aproximadamente cem prefeitos:

“Parlamentares, lideranças políticas, integrantes de movimentos rurais, sociais e sindicais, artistas e intelectuais, entre eles o teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff, estarão reunidos com a população da Paraíba, e de estados vizinhos, para participarem de um ato que marcará a história da Paraíba e do Brasil”.

foto: Paraibaonline

“As pessoas entendem a importância da entrega desta obra, entendem a importância do posicionamento de Lula e Dilma em iniciarem e continuarem as obras da transposição, e agora é o momento de todos festejarem. O que teremos em Monteiro vai além de um ato político, é o reconhecimento de que quando se compreende o sofrimento das pessoas, todos os esforços valem para que isso seja modificado, e o nosso povo merecia que essa obra deixasse de ser um sonho”, destacou o presidente estadual do PT.

Sobre a expectativa do público participante, o Professor Charliton revelou que o próprio partido se surpreendeu com a quantidade de pessoas que estão se organizando para estarem em Monteiro neste final de semana:

“No começo estávamos prevendo cerca de 3 mil pessoas, mas agora já trabalhamos com mais de 50 mil participantes. Ônibus e vans estão sendo locadas, além dos carros particulares, e teremos não apenas paraibanos, mais pessoas vindas do Rio Grande do Norte e de Pernambuco”.

Programação

11h – Chegada de Lula e Dilma em Campina Grande

13h – Na entrada da cidade de Monteiro, nas proximidades da ponte, Lula e Dilma plantarão árvores

15h – Início da carreata para o centro da cidade de Monteiro

16h – Previsão para o início do Ato