PSDC de Campina Grande formaliza sugestão de nome para a Urbema

Ronaldo Alves de Menezes (foto), presidente do PSDC em Campina Grande, encaminhou ontem um documento ao prefeito Romero Rodrigues com a indicação, “por unanimidade”, de George Iregildo da Silveira (Gildo Silveira) para assumir a presidência da Urbema, feita pela bancada do partido no Legislativo (quatro vereadores).

A posse de Gildo deverá ocorrer no começo da próxima semana.

