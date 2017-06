PSDB reúne cúpula hoje para decidir sobre o Governo Temer

No final da tarde de hoje, a Executiva ´ampliada´ do PSDB nacional (o que envolve deputados e governadores) vai se reunir para decidir como fica a relação com o Governo Temer.

Ao que tudo indica, a legenda vai – mais uma vez – exercitar o que é próprio do seu ´DNA´: prolongar-se no ´muro´, ou seja, esticar no tempo a tomada de posição.

Sob o ´manto retórico´ da governabilidade, os ´tucanos´ hesitam em abandonar os quatro ministérios que têm no Governo Temer.

Na verdade, oscilam entre amargar o desgaste do presidente, na perspectiva de apostar numa aliança com o PMDB para a sucessão presidencial de 2018, o que poderá resultar num pesado fardo (e resultado) eleitoral; ou adotar agora uma postura crítica e afastada do governo, assumindo, no curto prazo, a pecha de traição ao presidente que apoiam desde que ele assumiu o cargo interinamente.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza.

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/p_aparte/