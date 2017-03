PSDB cobra mudança na proposta de reforma da Previdência

Principal aliado do governo, o PSDB prepara um conjunto de propostas para flexibilizar itens da reforma da Previdência de Michel Temer, informa o jornal Folha de São Paulo.

O gesto deve engrossar o movimento dentro da base governista para abrandar pontos do projeto do Executivo.

Entre a bancada tucana – a terceira maior da Câmara, com 47 cadeiras – a tendência é que sejam defendidas mudanças em, pelo menos, quatro dos principais pontos da reforma.

As sugestões serão enviadas nas próximas semanas. Elas incluem, por exemplo, flexibilizações na regra de transição e no cálculo do benefício propostos pelo Executivo, ainda conforme o jornal.

Pelo texto, o beneficio integral para quem ganha acima de um salário mínimo só ê conquistado com 49 anos de contribuição.

