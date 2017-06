PSDB ainda não sabe se fica ou se deixa Michel Temer

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB), aliado do presidente Michel Temer (PMDB), disse nesta terça-feira (06) que o partido ainda não sabe se continua na base aliada do peemedebista ou se sai do projeto do presidente.

Em entrevista, o tucano revelou que na próxima quinta-feira, 08, os partidários devem se reunir para tomar a decisão.

Ele frisou ainda que é preciso tirar o País da crise e esse é o objetivo do PSDB.

– Temos como objetivo principal o País. O Brasil vive uma crise gravíssima com desemprego crescente, economia paralisada. Estamos vivendo a mais grave crise desse País e é preciso garantir um caminho para sair dessa situação crítica e há uma dúvida se o partido deve deixar a base de sustentação ou se mesmo pagando um preço político de desgaste enorme garantir essa governabilidade, para uma travessia até 2018. Provavelmente teremos uma reunião na quinta-feira pra decidir isso. Não podemos retardar – concluiu.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.