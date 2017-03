Provável leilão da Cagepa está previsto para 2018

A reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, promovida esta semana pelo governo federal, definiu a lista de empresas que serão ofertadas à iniciativa privada dentro do batizado projeto Crescer.

Na lista estão a ´desestatização´ de empresas de saneamento de 14 Estados, com leilões já programados para o 1º semestre de 2018.

Eis os Estados: Acre, Amapá, Santa Catarina, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e… Paraíba (Cagepa).

As empresas da Bahia, Piauí, Tocantins e Amazonas ficarão para o 2º semestre do ano que vem.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

