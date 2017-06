Pros define o novo comando na Paraíba

O empresário (alagoano) Antonio Ferreira, membro da Executiva Nacional do Pros, vai presidir a comissão estadual provisória do partido, como forma de pacificar a disputa pelo controle do partido entre os deputados Lindolfo Pires e Trócolli Júnior.

É um arranjo, que poderá não ter vida longa.

Foto: Montagem/ Paraibaonline

Os dois deputados dividirão os demais cargos da comissão.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para acessar a coluna inteira, clique abaixo:

https://paraibaonline.com.br/p_aparte/