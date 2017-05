Promotora de Justiça de Campina Grande poderá perder o cargo

Foto: Ascom

O Conselho Nacional do Ministério Público recomendou ao corregedor geral do MP na Paraíba que deve perder o cargo a 2ª Promotora da Justiça Cível de Campina Grande, Ismânia do Nascimento Rodrigues Pessoa.

Ela é suspeita de praticar o crime de compra de votos durante a campanha da mãe dela a prefeita da cidade de Mamanguape.

Segundo o advogado de defesa da promotora, ela reconhece que estava em uma reunião que não deveria, porém nega o crime.

Para o relator do processo de revisão disciplinar, Esdras Dantas, a perda efetiva do cargo está condicionada a condenação dela na ação penal.