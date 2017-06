Promotor registra candidatura a procurador-geral de Justiça do MP

Foto: Ascom

O promotor de Justiça de Defesa da Mulher da Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos de Campina Grande, Clístenes Bezerra de Holanda, oficializou na tarde desta terça-feira (6) a sua inscrição como candidato à eleição de escolha da lista tríplice destinada à nomeação do procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba (MPPB), para o biênio 2017-2019. O período de inscrições, que se iniciou no dia 1º, segue até as 19h do dia 15 de junho.

Os membros do MPPB interessados deverão fazer suas inscrições em requerimento escrito, em duas vias, e encaminhá-lo ao presidente da Comissão Eleitoral, presidida pelo procurador de Justiça Doriel Veloso Gouveia. O requerimento deve ser acompanhado de prova de que o candidato tem idade igual ou superior a 30 anos e estar na carreira por tempo igual ou superior a cinco anos.

O prazo de inscrições se encerrará no dia 15 de junho. Elas podem ser efetuadas das 12h às 19h, no gabinete da Ouvidoria do MPPB, e o período das inscrições não se suspende em dias de fim de semana, dia santo ou feriado.

A eleição ocorrerá no dia 29 de julho, das 8h às 16h, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), em João Pessoa, por meio de voto eletrônico, presencial e plurinominal.

O candidato

O promotor Clístenes Bezerra de Holanda nasceu em Campina Grande, a 21 de junho de 1973 (prestes a completar 44 anos). Graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em 1995. Foi advogado (de 1996 a 1998) e analista do Poder Judiciário estadual (de 1999 a 2001).

Ingressou no Ministério Público da Paraíba (MPPB) a 13 de fevereiro de 2001 como promotor titular da Promotoria de Prata. Em 2002, foi removido para a Promotoria de Cabaceiras e, em 2004, promovido para a Promotoria de Esperança, onde atuou até 2016. Em abril de 2016, foi promovido para a Promotoria de Defesa da Mulher de Campina Grande da qual é titular até os dias atuais.

Ao longo desse período e na condição de promotor substituto atuou em diversas Promotorias, como Alagoinha, Alagoa Grande, Remígio, Serra Branca, Pocinhos, Soledade, Taperoá, Boqueirão, Aroeiras e Campina Grande.

Na administração superior do MPPB já ocupou os cargos de coordenador dos Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça (Caop) do Consumidor (2011) e do Patrimônio Público e Fundações (de 2013 a 2015), e do Programa MP Voluntário (de 2011 a 2015). Integrou o Conselho de Gestão, representando a 3ª Microrregião do Estado (de 2010 a 2011) e a Coordenadoria Recursal (Core), de 2012 a 2015.

Presidiu as Comissões Executivas para implantação no MPPB dos Projetos Gestão de Custos e Gestão por Competências do CNMP (2016). Desde 2015, ocupava o cargo de secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), do qual se afastou no último dia 31 de maio de 2017.

Clístenes Bezerra é professor da Disciplina Direito Processual Civil, na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (Facisa), de Campina Grande, desde 2008, tendo lecionado diversos módulos da disciplina na Escola Superior da Magistratura da Paraíba (Esma) e na Fundação Escola Superior do Ministério Público da Paraíba (Fesmip).