Promotor paraibano é baleado dentro do Ministério Público do Rio Grande do Norte

Um servidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) baleou o procurador-geral adjunto estadual, Jovino Pereira da Costa Sobrinho, e o promotor de Justiça paraibano Wendell Beetoven Ribeiro, lotado no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O crime ocorreu por volta das 10h30 desta sexta-feira (24), na sede do MP, em Natal. Segundo a assessoria do Ministério Público, o autor dos disparos é Guilherme Wanderley Lopes da Silva, 44 anos, servidor concursado do órgão que trabalhava como assessor de uma procuradoria. A assessoria não soube informar se Silva estava de serviço ou não. De acordo com relato de testemunhas, Silva ingressou na sala onde o procurador-geral e o promotor participavam de uma reunião administrativa e, bastante exaltado, sacou a arma e disparou a esmo. Sobrinho foi atingido no tórax. Um dos tiros atingiu Beetoven Ribeiro pelas costas. Os dois foram levados para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho. Conforme a assessoria do órgão, inicialmente o quadro de ambos foi considerado estável. O autor dos disparos conseguiu fugir e, até as 14h15, estava foragido. Segundo informações, o alvo de Wanderley era o procurador-geral de Justiça do RN, Rinaldo Reis, mas, o servidor errou o tiro e acabou disparando contra as duas vítimas. Facebook

