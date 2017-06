Promotor candidato revela dificuldades de gestão no Ministério Público da Paraíba

Em entrevista na tarde dessa quarta-feira (7), o promotor de justiça Clístenes Holanda, candidato à lista tríplice para a vaga de procurador-geral da Paraíba, falou sobre as dificuldades em gerenciar o órgão.

Holanda afirmou que acompanha a situação financeira do MP e disse que o cenário faz parte de uma crise ampla que assola o país.

Foto: Paraibaonline

– Temos acompanhado já de algum tempo as dificuldades que passa são só o Ministério Público como outros órgãos do Estado. Advém de um cenário mais amplo, de crise, que já estamos cansados de ouvir. É um cenário que nos deixa cautelosos para assumir gestões. Os gestores precisam ter zelo pela coisa pública. De fato, a instituição só cresce e precisa se estruturar cada vez melhor, precisa investir em pessoal, em estrutura, pois as demandas só aumentam – frisou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.