Projeto vai agilizar atendimento a Crianças e Adolescentes em casas de acolhimento

O coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba, juiz Adhailton Lacet Porto, se reuniu, na tarde dessa segunda-feira (13), com representantes do Ministério Público Estadual, da Rede Margaridas Pró-Crianças e Adolescentes da Paraíba (Remar), integrantes do Grupo Pró-Convivência Familiar e Comunitária e, também, com a equipe da 1ª Vara da Infância e da Juventude da comarca de João Pessoa.

Foto: Ascom

A reunião aconteceu na sede da Coinju, no prédio do Anexo Administrativo do TJPB.

O objetivo do encontro foi a apresentação, pela Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec), do Plano Individual de Atendimento – (Pia Eletrônico), aos membros das referidas entidades.

Quando em funcionamento, o projeto passará a reunir no sistema de rede, dados de todas as crianças e adolescentes acolhidos em instituições na comarca de João Pessoa.

De acordo com o juiz Adhailton Lacet, o projeto será implantado, inicialmente, na comarca da Capital e, posteriormente, em todas aquelas comarcas do Estado que tenham crianças e adolescentes em situação de acolhimento.

O coordenador da Infância e da Juventude explicou que, “em sendo eletrônico (internet), tanto o órgão ministerial, como as coordenações das casas de acolhimento, as varas, e as próprias coordenações da infância e juventude vão poder ter acesso às informações, no próprio gabinete, sem a necessidade da solicitação do plano individual de atendimento”.