Projeto Música do Mundo apresenta em João Pessoa o músico Luiz Gabriel Lopes

O músico Luiz Gabriel Lopes (MG) é a atração de junho do projeto Música do Mundo.

Ele se apresenta no sábado (3), às 21h, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, localizada no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

O ingresso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) e a bilheteria abre com uma hora de antecedência.

Foto: Secom/PB

Conhecido por seu trabalho com o Graveola, Luiz Gabriel Lopes é um cantautor (como gosta de ser chamado) brasileiro nascido no Rio de Janeiro e criado no interior de Minas Gerais.

Hoje tem residência no Brasil, e passa períodos entre Belo Horizonte e São Paulo, com temporadas frequentes pela Europa e América Latina.

Em carreira solo lançou os álbuns “Passando Portas” (2010) e “O Fazedor de Rios” (2015). Em 2017, lança um novo álbum de inéditas, “Mana”, com participações de Maurício Pereira e Ceumar.

No show em João Pessoa, o artista deve mostrar músicas desse novo álbum, que terá 10 faixas, algumas delas já conhecidas do público que acompanha seus vídeos no Youtube, a exemplo de “Apologia”, “1986”, “Quiléia” e “Yoko”.

A banda que acompanha o compositor nesse trabalho é formada pelos músicos Mateus Bahiense (bateria), Daniel Pantoja (flauta) e o Téo Nicácio (baixo), sendo este também parceiro em algumas canções do disco.

A produção musical é de Lenis Rino e a arte do disco é da Giulia Puntel.

O projeto é uma ação promovida pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) que tem como objetivo a valorização dos artistas e da música contemporânea.

A cada edição, artistas brasileiros e de outros países ocupam o palco da Sala de Concertos.

O lançamento aconteceu em agosto de 2015.

Uma das características do projeto é o preço popular do ingresso, de forma a permitir ao público acesso às atrações de qualidade internacional.