Projeto “Minha Árvore” da Prefeitura chega a mais dois bairros de Campina

Estudantes matriculados nas escolas da Palmeira e Conceição, além de moradores dos dois bairros, serão contemplados durante o mês de março com o plantio de árvores do projeto “Minha Árvore”.

Eles receberão as equipes do projeto que apresentam às turmas uma aula de educação ambiental, com a demonstração ao plantio de mudas e informações a respeito da importância de preservar o Meio Ambiente.

De acordo com o cronograma, as equipes estarão no dia 13 de março (segunda-feira), na Escola Anísio Teixeira no bairro da Palmeira; já dia 28(vinte e oito) será a vez da Escola Heleno Henriques , também no mesmo bairro. As ações culminam no do 04 de abril na escola Santo Antonio. Todo o trabalho vai beneficiar tanto o bairro da Conceição como o da Palmeira.

A ação faz parte do projeto desenvolvido pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), com apoio da Secretaria de Educação (Seduc), que está dando continuidade a mais uma etapa do plantio de mudas no município.

Os moradores dos dois bairros irão receber a visita dos técnicos cadastrados da SESUMA que fazem parte da Coordenadoria do Meio Ambiente para uma pesquisa sobre a adesão ao projeto e a consequente autorização para o plantio de mudas. Os estudantes que participarem do projeto serão agraciados com o certificado Amigo do Meio- Ambiente, assinado pelo prefeito Romero Rodrigues.

foto: Codecom/CG

O projeto já atendeu em suas etapas mais de 30 (trinta escolas) públicas e privadas do município, além de ter executado ações de mobilização e plantio de mais de 20.000 (vinte mil mudas), beneficiando moradores de praticamente toda Campina Grande.

Estão disponíveis para plantio mudas de mororó, ipês (amarelo, roxo e branco), jasmim, jacarandá, flamboyanzinho, craibeira, pau d’arco, bougainvilles, palmeiras imperiais e outras espécies. Já entre as mudas de árvores frutíferas estão as goiabeiras, acerolas, pitangas e mangas, entre outras. Qualquer pessoa pode se cadastrar e receber as mudas, que serão entregues pelos técnicos da Sesuma.

Todo morador pode solicitar o plantio de uma árvore por intermédio do telefone 3341-0600. A equipe da vai à residência, planta a muda solicitada pelo morador e orienta como manter a planta viva, sem que gaste água em excesso. Uma das alternativas sugeridas é a de encher uma garrafa PET, fazer pequenos furos e prender sobre a planta.

“É um projeto que a gestão Romero deixará para gerações futuras como uma grande contribuição para o ambiente, e sobretudo, para a melhora da qualidade de vida, além deixar Campina ainda mais bonita” pontuou Denise Sena, coordenadora do ” projeto Minha Árvore”.