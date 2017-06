Projeto incentiva cultivo de plantas medicinais e hortaliças em UBSF da Capital

Uma Unidade Básica da Saúde da Família no bairro do Grotão, em João Pessoa, oferece à comunidade local, além do trabalho tradicional, uma horta com plantas medicinais e hortaliças.

As plantas foram cultivadas no mês de outubro do ano passado através de um projeto entre a Prefeitura de João Pessoa e a Universidade Federal da Paraíba.

Coordenada pela agroecologia Maria do Carmo Amorim, o projeto tem o intuito de incentivar o consumo de alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos, e a retomada da utilização de plantas medicinais, pela fitoterapia.

Maria do Carmo disse esperar que a parceria seja mantida e ampliada.

– Precisamos multiplicar essa ideia importante em outras Unidades de Saúde, praças, casas e discutir a saúde numa perspectiva de prevenção, partindo da alimentação saudável e uso das plantas medicinais, que é uma prática milenar e precisamos fazer com que isso seja resgatado – disse ela.

*Com informações da TV Cabo Branco