Projeto Forró na Vila será retomando em Campina Grande

O projeto Forró na Vila será retomado no próximo sábado, 25, na Praça de Alimentação da Vila do Artesão, em Campina Grande.

O evento, realizado aos sábado, das 14h às 17h, será mantido até o final deste mês de março e durante o mês de abril.

O objetivo é reunir diversos artistas campinenses que farão apresentações de forró para os visitantes daquele espaço.

No primeiro sábado de realização do projeto haverá a apresentação da Banda Jeito Nordestino. No próximo dia 1º de abril será a vez da banda Forró Society.

O projeto segue com a apresentação de Trio Forró da Serra, no sábado, dia 8 de abril. No dia 15 a animação ficará por conta da Banda Forró Campina.

No dia 22 será a vez da Banda Triângulo de Ouro e no último sábado de abril, 29, encerrando o Forró na Vila, se apresentará, mais uma vez, a Banda Jeito Nordestino.

A decisão para o retorno do projeto Forró na Vila ocorreu na manhã desta terça-feira, 21, após uma reunião realizada entre o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), vereador Nelson Gomes, e os comerciantes da Praça de Alimentação da Vila do Artesão.

Também foram discutidas algumas mudanças pontuais na estrutura física do local.

“Conversamos com todos os comerciantes para fazer algumas modificações, visando um melhor atendimento ao público, além de implantarmos, mais uma vez, o projeto Forró na Vila”, destacou Nelson Gomes.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão aproveitará o espaço para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande.

São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.

Segundo o presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes, esta é mais uma ação em benefício dos artesãos para atrair um público cada vez maior para a Vila do Artesão.

“Esta é mais uma ação de uma série de projetos que estaremos implantando na Vila do Artesão. Nosso intuito é tornar a Vila do Artesão cada vez mais atrativa para turistas e campinenses que nos visitam”, declarou Nelson Gomes.