Projeto do Museu Digital do Sesi é apresentado em Brasília

foto: ascom

A Gerente Executiva de Cultura e Eventos do Sistema Indústria da Paraíba, Katarina de Moura Leite, foi recebida na última quinta-feira, em Brasília, pelo presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique de Almeida Sousa. O objetivo da visita foi apresentar o projeto do Museu Digital de Campina Grande.

