Projeto Cine OAB estreia no ano exibindo o filme “A mulher faz o homem”

O projeto “Cine OAB – Direito e Arte em Película”, em parceria com a Fundação Casa de José Américo, inicia a programação anual exibindo o drama americano “A mulher faz o homem” (Mr. Smith Goes to Washington), nesta segunda-feira (19), às 19h, no auditório da FCJA.

A sessão é única e entrada gratuita.

O filme, dirigido por Frank Capra, tem no elenco James Stewart, Jean Arthur e Claude Rains.

Após a exibição, haverá comentários, sobre a temática, por Myriam Gadelha.

A película destaca a história de um jovem interiorano, eleito senador dos Estados Unidos e descobre que o grupo político o conduziu para favorecer os seus interesses.

O “Cine OAB – Direito e Arte em Película” é uma iniciativa da Comissão de Direito, Arte & Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção da Paraíba (OAB/PB), com exibição de filmes a cada dois meses, na terceira segunda-feira do mês.

