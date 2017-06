Projeto Cine Cultural em Campina Grande tem gastronomia, cinema, brechó e música

Com uma programação eclética, o projeto Cine Cultural volta a ocupar o Cine Teatro São José, em Campina Grande, nesta sexta-feira (10).

A programação traz gastronomia, brechó, mostra de curtas, apresentações de dança e de música. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Foto: Paraibaonline

A programação começa cedo. Às 10h, será aberto o ‘Brechó das Manas’, com música ambiente e vendas de comidas veganas durante todo o dia no Café Manoel Monteiro.

À tarde, a partir das 15h, será realizada uma mostra de curtas e às 18h, na Sala Limite, haverá mostra de cinema.

À noite, a partir das 19h, o público conta com apresentações de dança, começando com o grupo Let’s Go. Em seguida, está programada uma performance de sapateado e, finalizando as atrações no palco, a Mah Cia se apresenta.

Já no Anfiteatro Geraldo da Rabeca (área externa) acontecem os shows musicais a partir das 21h.

A primeira atração da noite é Julian Santos. Na sequência, às 21h40, tem Bacamarte e às 22h20, fechando a noite, show de Tirinete de Coco.