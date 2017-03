Programação do Mês da Mulher é iniciada em Campina com ação na Praça da Bandeira

Foto: Codecom/CG

A Prefeitura Municipal de Campina Grande deu início nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher à programação do Mês da Mulher, realizada pelas secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação, e a Coordenadoria dos Direitos da Mulher.

A ação desta quarta foi na Praça da Bandeira com serviços de saúde, beleza, palestra sobre violência doméstica, orientação sobre os serviços da Rede Municipal voltados para as mulheres e o lançamento do painel que informa as mulheres sobre as formas de agressão e violência contra o sexo feminino e que orienta a como e onde buscar apoio na cidade para as vítimas.

Durante todo o restante do mês serão realizadas atividades. Nos dias 17 e 18 tem o 3º Simpósio da Mulher na Facisa e no dia 22, pela manhã, uma nova ação será realizada na Praça da Bandeira com serviços de beleza e estética e de saúde, com aferição de pressão arterial e de glicemia e testes rápidos de HIV/Aids e de Sífilis.

Foto: Codecom/CG

O encerramento é no dia 28 no Teatro Municipal Rosil Cavalcanti com o Fórum da Mulher. O dia inteiro será de palestras com ginecologista e oncologista orientando as servidoras da Prefeitura Municipal sobre os principais cuidados com a saúde.

O núcleo de violência do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), especializado para atendimento de casos de mulheres vítimas de violência, vai apresentar dados sobre o serviço e detalhar como identificar que as mulheres estão sendo vítimas de agressões e maus tratos. E uma representante da Ordem dos Advogados do Brasil vai falar sobre os direitos da mulher.

Foto: Codecom/CG