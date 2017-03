Programa de apoio às indústrias paraibanas será lançado em João Pessoa

Foto: Ascom

No próximo dia 22, às 19h, será lançado na Paraíba, o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (PROCOMPI). O lançamento acontecerá no Restaurante The W em João Pessoa, localizado na Avenida João Maurício, no bairro Manaíra, na capital João Pessoa.

O PROCOMPI é um programa que resulta de uma parceria estabelecida entre a Confederação Nacional da Indústria – CNI e o SEBRAE, com o objetivo de promover o aumento da competitividade das micro e pequenas indústrias, por meio de projetos de apoio focados em ações coletivas determinadas pela demanda dos empresários.

O programa teve início em 1998 e foi renovado nos anos de 2000, 2006 e 2010. A atual edição refere-se ao convênio firmado em 2010 e traz em seu conteúdo, três termos aditivos: Governança e Modelo de Gestão, Metodologia de Atuação e Ações Desenvolvidas, e Estratégia de Implementação dos Projetos.

Por meio de projetos submetidos por federações de indústrias dos estados, em parceria com o SEBRAE local, grupos de empresas de pequeno porte do mesmo setor recebem capacitação e consultoria para alavancar a produtividade e eficiência nos negócios. Na Paraíba, a FIEP mantém parceria com o SEBRAE na execução do PROCOMPI.

Uma vez aprovados os projetos, as equipes iniciarão o processo de sensibilização nas empresas, para estimular a adesão ao projeto. Em seguida, serão realizados os diagnósticos nas empresas, apontando as principais deficiências e gaps de competitividade, para posterior elaboração do plano de ação do projeto, de forma coletiva, com a participação dos empresários.

No Brasil, o programa já ajudou mais de 6 mil empresas a aumentar a competitividade. Entre 2010 e 2015, foram investidos cerca de 30 milhões de reais e as empresas participantes, registraram um aumento médio de 29% na produtividade.

Para saber mais informações, os interessados devem ligar para os telefones (83) 3533-5585 (em João Pessoa) ou 2101-5365 (em Campina Grande).