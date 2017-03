Professores da Rede Estadual irão reavaliar continuação da greve

O vice-presidente da Associação dos Professores em Licenciatura Plena do Estado da Paraíba (APLP), Odenilson Medeiros, esteve presente no protesto realizado nessa quarta-feira (15), nas ruas centrais de Campina Grande, contra reforma da Previdência Social proposta pelo governo Federal.

Ele destacou que 709 escolas da rede estadual de ensino estão com atividades paralisadas e pontuou reivindicações da categoria.

– Todo magistério estadual em greve, a greve é por tempo indeterminado, no dia 25 vai ter uma reavaliação para ver se o movimento continua ou não. O movimento é bem simples: os professores estão com seus salários defasados, PCCR da educação não foi até hoje depois de dois anos revisado encaminhado à Assembleia Legislativa para ser votado e sancionado. Estamos cobrando do governo do Estado que faça a revisão do PCCR e reveja essa situação do congelamento das gratificações dos professores – concluiu.

