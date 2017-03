Professores da rede estadual devem entrar em greve por tempo indeterminado

Foto: Ascom

A coordenadora do Sindicato dos Professores da Paraíba (Sintep), Soraya Cordeiro, afirmou que a categoria pretende entrar em greve no Estado.

Em entrevista à Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, ela disse que a partir do dia 15 de março a categoria irá paralisar no Brasil inteiro, em protesto à reforma da Previdência, e na Paraíba o protesto se estende à falta do reajuste salarial que não foi concedido pelo governo do Estado.

– Aqui, nós juntamos as reivindicações nacionais com as estaduais. Este ano, e nem no ano passado, o governo do Estado não concedeu nenhum reajuste à categoria. Estamos com uma defasagem muito grande. Ano passado, o governo deu um reajuste no piso para 30 horas, mas não chega ao piso, pois é de 40 horas. Este ano, ele fez uma coisa mais absurda ainda. O governo resolveu dar 10% de reajuste na bolsa. Só recebe essa bolsa quem está em sala de aula. Quem está doente, por exemplo, não recebe essa bolsa. Foi tão escandaloso esse aumento, que não foi divulgado em lugar nenhum. Nós aceitamos esse reajuste porque não podemos prejudicar essa parcela da categoria – comentou.

Soraya afirmou ainda que a categoria deverá entrar em greve, caso o problema não seja resolvido, parando as atividades a partir do dia 15.

– Nós temos um calendário. Dia 15 estaremos parando as atividades, dia 24 temos uma assembleia regional para avaliar o processo da greve, dia 25 temos uma reunião com o comando de greve nacional com a CNDE e dia 27 temos uma assembleia geral do Sintep para avaliar o quadro estadual e ver se continuamos em greve ou não. A nossa disposição é greve por tempo indeterminado – enfatizou.