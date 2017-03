Professora explica modificações no Enem deste ano

A professora Sônia Matias falou em entrevista à Rádio Caturité AM, nesta segunda-feira (13), sobre as modificações do Enem deste ano e destacou que tudo foi decidido através de consulta pública pela internet.

Foto: Agência Brasil/ Arquivo

Ela disse que a primeira mudança é na aplicação da prova, que vai ocorrer em dois domingos com distribuição de área de conhecimento.

A professora também disse que considerou importante que a prova de redação seja realizada no primeiro domingo e que seja separada da prova de matemática.

Sônia afirmou que o Enem não vai mais ser utilizado como certificação para o Ensino Médio e disse que as escolas vão parar de utilizar as notas dos alunos para fazer propaganda a seu favor.

Ela disse ainda que essa é uma mudança muito importante, pois muita manipulação era praticada por parte das escolas.

– As escolas vão deixar de utilizar a nota do aluno, que não é dela, e acabar com a manipulação desses dados. Eu gostei bastante dessas mudanças e participei da consulta pública – frisou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.