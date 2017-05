Professor lança livro sobre a história da Televisão na Paraíba

O professor e jornalista Gilson Souto Maior lança, na próxima sexta-feira (26), o livro sobre a história da Televisão na Paraíba, resultado de uma pesquisa feita pela mídia paraibana.

O lançamento acontece no Sítio São João, em Campina Grande, em alusão ao dia da imprensa e marca ainda a posse da nova diretoria da Associação Campinense de Imprensa.

Em entrevista na tarde desta terça-feira (23), o profissional aposentado explicou como realizou a pesquisa e seus planos para futuros trabalhos.

– Comecei falando sobre a história do Rádio e nesse segundo trabalho trato sobre a Televisão. Isso é fruto de uma preocupação que tenho em formar uma bibliografia da mídia, pois os alunos não sabem quase nada sobre nossos meios. Também tenho planos de, junto com a professora Socorro Palitó, tratar sobre as agências de comunicação. O livro tem 344 páginas, uma pesquisa intensa. conheci e vivi a televisão – contou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.