Professor diz que UEPB tem dinheiro para conceder reajustes

O professor Pedro Cézar Coelho, da Universidade Estadual da Paraíba, afirmou que há orçamento suficiente na instituição para conceder reajustes às categorias que se encontram em greve e para manter a UEPB funcionando e até fazer investimentos.

O professor destacou que há um desencontro de informações em relação ao orçamento da instituição, tanto por parte da Reitoria como da Aduepb, e que o ‘viés político’ tem trazido distorção de entendimento.

Foto: Paraibaonline

– A questão de posicionamentos políticos tem trazido uma distorção de entendimento de muitas coisas. Foi aprovado um orçamento de R$ 317. Em janeiro, quando nem tinha saído o orçamento no Diário Oficial, a Reitoria já cria a crise e diz: “vamos cortar vagas”, gerando aquele mal-estar onde nem sabia o valor do aporte financeiro que o governo tinha reservado. Depois de janeiro, as decisões da Reitoria de cortar vagas foram recuadas. Como é que em janeiro você vai cortar as coisas e depois recua? Nesse meio-tempo, a UEPB não parou. Dinheiro não tá faltando. Se você for lá vai ver que a central de aulas foi cercada e está tendo obras, e quando se falta dinheiro falta tudo – pontuou.

Pedro ponderou que dos R$ 317 milhões do orçamento está sobrando muito dinheiro e questionou o porquê da Reitoria não ter concedido o reajuste salarial dos docentes no ano passado.

– A Aduepb diz que existe R$ 10 milhões, dentro da previsão orçamentária de R$ 307 milhões, para conceder reajuste salarial. Se R$ 307 milhões, que é o mesmo orçamento do ano passado, dá para dar um reajuste de R$ 10 milhões aos professores, por que não foi dado no ano passado? É esse desencontro geral de informação. Quando você vai às entrelinhas, dos R$ 24 milhões mensais que o governo está passando, o gasto da UEPB é de R$ 20 milhões, R$ 17 milhões da folha e R$ 3 milhões de custeio, ou seja, a conta não fecha. Houve uma queda nos recursos, mas mesmo com a queda dá para tocar a universidade. Temos que discutir que tamanho a UEPB deve ser […] Em 2014, o governo repassou algo em torno de 4,2% e teve que injetar o 13° salário, pois se gastou tudo. Tem que haver uma discussão técnica e não política […] Com os R$ 24 milhões/mês daria para dar reajuste de 8% e descongelar as progressões e, não sei como é a gestão lá, mas ainda daria para fazer aportes de investimentos – explanou.

Por fim, Pedro afirmou que não se sente representado, pois “tanto a Reitoria como o presidente da Aduepb são filiados a partidos políticos” e que a “UEPB está mal gerida há mais de 10 anos”.

*As declarações repercutiram na rádio Correio FM.