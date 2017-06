Professor: 6% das árvores existentes no Brasil estão nas nascentes do Açude Velho

O professor Veneziano Guedes, que está à frente do projeto de revitalização do Riacho das Piabas, em Campina Grande, explicou a origem do Açude Velho e o percentual de árvores existentes nas nascentes do manancial.

Foto: Reprodução/ Internet

– O Riacho das Piabas é o riacho que dá origem ao Açude Velho, ou seja, Campina Grande iniciou no Açude Velho. Cada pessoa e cada residência de Campina devem a essas águas doces. Nesse riacho tem uma centena de nascentes de água doce, 6% de todas as árvores que existem no Brasil estão nas nascentes do Açude Velho, são 500 hectares de área nativa – informou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.