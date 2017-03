Procuradoria Regional Eleitoral vai apurar “inauguração popular” da transposição

A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) na Paraíba instaurou de ofício procedimento para investigar possível irregularidade eleitoral no evento “inauguração popular” do trecho da transposição das águas do Rio São Francisco, ocorrido no último domingo, 19, em Monteiro.

O procedimento instaurado originou a Notícia de Fato nº 1.24.000.000524/2017-60.

O material foi reunido e encaminhado à Procuradoria Geral Eleitoral (PGE), em Brasília, em virtude da atribuição para a análise da PGE.

Em caso de condenação, poderá ser aplicada multa e, dependendo do caso, quando iniciado o processo eleitoral, em 2018, poderá haver representação por abuso de poder econômico com cassação de registro, mesmo por fatos cometidos em 2017.

“A PRE na Paraíba está vigilante a todos os casos”, alertou o procurador regional eleitoral, Marcos Queiroga.