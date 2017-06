Procurador-geral de Campina Grande diz que greve da saúde tinha caráter político

“É absolutamente irracional você pensar em obter mais aumento dentro de uma crise aguda que estamos passando na nossa economia”.

A frase é do procurador-geral do município de Campina Grande, José Fernandes Mariz, sobre a deflagração da greve dos servidores da saúde, que já foi considerada ilegal pelo Poder Judiciário, na segunda-feira, 12.

Mariz explicou que, com a crise financeira, nenhum ente da federação estaria concedendo aumento para os servidores, mas mesmo assim a prefeitura de Campina Grande fez, segundo considerou ele, um grande esforço para conceder o aumento salarial e as progressões do PCCR.

– Estamos trabalhando com um orçamento de 2006. Cada mês que passa, vamos tendo decréscimo no FPM. O Poder Judiciário passou a observar um movimento político, logo após um aumento concedido, que é considerado coisa rara neste momento de crise no Brasil – disse.

Mariz ainda ressaltou que a greve teve mais caráter político do que reivindicatório.

– Esse é mais uma dentro dessa politização do movimento grevista. A gente sabe de fato que não se trata simplesmente de uma reivindicação salarial, mas acima de tudo de um movimento político, voltado para um único interesse. Sabemos quem está por trás disso, qual a linha ideológica e o caminho – disse ele.

