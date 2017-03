Procon realiza em Campina Grande programação alusiva ao Dia do Consumidor

O Dia do Consumidor é celebrado internacionalmente no dia 15 de março. O evento é realizado em todos os órgãos de proteção ao consumidor, e o Procon Municipal de Campina Grande promoverá ações de conscientização durante os dias 15, 16 e 17.

Foto: Reprodução/ Internet

Este ano o tema discutido será “A proteção do consumidor nas relações de comércio eletrônico”.

A coordenação executiva do órgão julgou pertinente esclarecer assuntos relacionados ao comércio eletrônico, pois somente em 2016 foram registrados mais de 100 golpes online em sites que utilizavam nomes de grandes empresas.

“Nossa preocupação é conscientizar não só os adultos, mas também nossas crianças no que diz respeito à proteção do consumidor nas relações de comércio eletrônico. O número de reclamações em nosso atendimento físico e na web nos chamou atenção e por essa razão iremos discutir e esclarecer dúvidas acerca do assunto”, disse Paulo Porto, coordenador executivo do Procon campinense.

PROGRAMAÇÃO

15/03

8h00 – Abertura oficial e café da manhã coletivo para consumidores e funcionários do órgão na Sede do Procon Municipal

9h30 – Orientação e consultoria jurídica na praça da Bandeira

16/03

8h00 às 11h30 – Consultoria jurídica (1º andar )

14h00 às 16h30 – Consultoria jurídica (1º andar )

17/03

9h30 – Palestra de educação para o consumo direcionadas a crianças do 9º ano da Escola Municipal Roberto Simonsen