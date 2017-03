Procon constata diferença astronômica no valor para tirar a habilitação na PB

O pagamento à vista da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para carro e moto (tipo A/B) chega a apresentar uma diferença de até R$ 684 nas autoescolas da grande João Pessoa Os preços variam de R$ 1.286 – na Autoescola Nossa Senhora de Fátima, no bairro Aeroclube, em João Pessoa – até R$ 1.970 – na Autoescola Potiguar, em Santa Rita. Já o pagamento a prazo varia de R$ 1.458 até R$ 1.970, respectivamente.

Os dados constam do levantamento realizado pelo Setor de Pesquisa e Estatística da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon), no período de 5 a 7 de março, em 12 autoescolas de Bayeux, João Pessoa e Santa Rita.

A pesquisa constatou ainda que a adição de categoria A para quem já tem CHN tipo B difere R$ 487 e chega a custar de R$ 463 na Autoescola Nossa Senhora de Fátima até R$ 950 na Autoescola Potiguar.

Já na condição de pagamento a prazo, o valor varia R$ 405, com preços de R$ 545 na Autoescola Nossa Senhora de Fátima para R$ 950 nas Autoescolas Lima, em Bayeux, e Potiguar, em Santa Rita.

No caso contrário, adição de categoria B para quem já tem A, os preços para pagamento à vista variam de R$ 950 na Autoescola Liderança, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa, até R$ 1.250 na Autoescola Potiguar, com diferença de R$ 300. Já no pagamento a prazo, os preços variam de R$ 1.000 nas Autoescolas Liderança e Dinâmica, em Mangabeira, na Capital, até R$ 1.320 na Autoescola Lima.

O preço à vista da CHN para carro (tipo B) difere R$ 280, com a cobrança de R$ 1.170 na Autescola Livramento, nos Bancários, em João Pessoa, até R$ 1.450 na Autoescola Liderança; enquanto a prazo varia R$ 318, com variação de R$ 1.270 na Autoescola Livramento até 1.588 na Autoescola Nossa Senhora de Fátima.

Para motos, o preço à vista da CNH categoria tipo A difere R$ 200, com preços que variam de R$ 800 a R$ 1.000. No pagamento a prazo, a habilitação para motos também varia R$ 200, mas os preços praticados variam de R$ 900 a R$ 1.100.

Na categoria D, que habilita motoristas para ônibus e caminhões, os preços para pagamento à vista variam de R$ 1.000 a 1.200. No pagamento a prazo, os preços chegam a ter diferença de R$ 240, com cobranças que vão de R$ 1.200 a R$ 1.440.

As aulas práticas para pessoas já habilitadas apresentaram a menor divergência de preço da pesquisa. Entre R$ 30 e R$ 50 no pagamento à vista e entre R$ 50 e R$ 60 no pagamento a prazo.

A taxa do Detran para a retirada da CNH pode ou não já estar inclusa no preço final ofertado da habilitação, de acordo com cada autoescola. A superintendente do Procon-PB, Késsia Liliana, destaca que o consumidor deve ter ciência de todas as despesas necessárias para adquirir a CNH, a fim de garantir uma satisfeita relação de consumo ao adquirir o produto ou serviço prestado pela autoescola, sem ferir o direito à informação resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor.