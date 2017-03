Procon-CG realiza plantão jurídico na Praça da Bandeira no Dia do Consumidor

Nessa quarta-feira, 15, o Procon Municipal de Campina Grande realizou um café da manhã coletivo para consumidores e funcionários na sede do órgão em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor.

Foto: Codecom/CG

Logo após, fiscais, consultores jurídicos e funcionários do órgão estiveram em um estande, na Praça da Bandeira, prestando consultoria para consumidores.

A ação teve início às 8 horas e finalizou ao meio-dia, registrando 78 consultorias sobre os mais diversos assuntos. Entre eles, os que mais se destacaram foram o comércio eletrônico, vício de produto, juros abusivos por parte de agenciadoras de crédito e meia-passagem.

Foto: Codecom/CG

Materiais informativos sobre o tema também foram distribuídos para que os consumidores entendessem melhor o tema abordado este ano, que trata das relações de consumo no comércio eletrônico.

A programação em alusão à semana do consumidor terá continuidade nesta quinta com o plantão jurídico no 1º andar do órgão, onde advogados e funcionários estarão à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e direcionar cada assunto para o setor correspondente.

Na sexta-feira, 17, o coordenador executivo do Procon Municipal irá ministrar uma palestra de educação para o consumo na Escola Municipal Roberto Simonsen.