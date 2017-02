Processo que pode mudar resultado da eleição em Campina Grande chega ao TRE-PB

Caiu para a relatoria do juiz Breno Wanderley, no TRE-PB, o recurso do suplente de vereador campinense Álvaro Farias (PSC) contra o ex-candidato a vereador nas eleições do ano passado Jair Santos de Arruda.

A ação questiona a situação da filiação partidária do recorrido à época do registro de candidatura – a tal da condição de elegibilidade.

Foto: Montagem/ Paraibaonline

Se Álvaro lograr êxito, deveremos ter uma mudança no resultado da eleição proporcional na cidade, o que ameaçaria o mandato do vereador Luciano Breno (PPL).

*Fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_ aparte/

.