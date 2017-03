Problema em estação elevatória pode atrasar chegada de águas a Boqueirão, diz Aesa

O presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), João Fernandes, em entrevista à Rádio Caturité AM, explicou sobre um problema que pode gerar atraso na chegada das águas da transposição do rio São Francisco ao Açude de Boqueirão e disse que o governo federal já está tomando as providências.

Foto: Paraibaonline

– Houve um problema na estação elevatória 6, pois ela só estava bombeando cinco metros por segundo e usando a outra parte para encher o reservatório de Campos. O governo está tomando as providências para corrigir o problema – frisou.

João disse que a expectativa é de que as comportas do reservatório de Poções sejam abertas nesta terça-feira (14) à tarde, para que as águas sigam para Camalaú.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.