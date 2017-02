Primeiro sábado de atendimento sobre contas inativas é tranquilo

fotos: Abr

O primeiro dia de abertura das agências da Caixa Econômica Federal aos sábados para tirar dúvidas da população sobre o saque das contas inativas do FGTS foi tranquilo, em Brasília.

Na agência Conjunto Nacional Brasília, localizada em um shopping próximo à rodoviária, no centro da cidade, a movimentação foi constante, mas pequena nas primeiras horas de atendimento. Os trabalhadores, em sua maioria, queriam saber o quanto tem a receber.

“Eu dei uma consultada no site da Caixa e tenho alguma coisa para receber, mas tive outros empregos e não consegui ver pelo site. Então quero saber quanto tenho para receber. No meio de semana é ruim, eu trabalho. Achei interessante abrir a agência no sábado. Daqui uns dias vai ser tumultuado quando disponibilizarem os saques”, destacou o servidor público Ribamar de Santana que aproveitou que estava passeando pelo shopping para ir à agência.

O bombeiro hidráulico Herval Costa Santos esperava receber mais do que descobriu que tinha direito, mas não desanimou. “Eu tenho um saldozinho, uma besteira aí para receber. Quem tem esse dinheiro para receber, ajuda muito para pagar as dívidas. Eu me controlo, graças a Deus. Tenho um pouquinho só, mas estou feliz, tranquilo”. Gecina Oliveira Silva, sua companheira, concordou. “Não é muito, mas vai valer a pena. Vai resolver alguma coisa.”

O pedreiro José Ocimar Barbosa também tinha dúvidas sobre o valor a receber. “A minha dúvida é que tem algumas empresas que eu trabalhei antes e eu que pedi demissão. Onde eu trabalho atualmente alguns colegas foram atrás das informações e eles têm uma verba a receber. Achei uma boa ideia abrir a agência no sábado porque, como eu, muitos trabalham e não conseguem ir em dia de semana”, disse José Ocimar.

Em tom bem-humorado, José disse ainda que os recursos serão importantes porque, com a possibilidade de aprovação de novas regras de aposentadoria, ele não sabe quando poderá parar de trabalhar. “E eu me animei para saber quanto tenho para receber porque já não sei mais nem quando me aposento [risos], então vou aproveitar essa oportunidade que o governo está dando e buscar o saldo.”

O governo anunciou a possibilidade do saque de contas inativas em dezembro do ano passado, em meio ao lançamento de um pacote de medidas para estimular a economia. A Caixa anunciou esta semana o calendário de saques, que leva em conta a data de aniversário do beneficiário. Antes das novas regras, o trabalhador podia ter acesso aos recursos de contas inativas do FGTS em alguns casos, como a aposentadoria ou a compra de um imóvel.

O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Antônio Eirado, destacou a mobilização dos funcionários do banco em um dia atípico de trabalho. “Nós fizemos o melhor, os funcionários fizeram o melhor para ajudar. Tem funcionário que não é dessa agência, mas se dispôs a vir aqui atender espontaneamente”, disse na agência Conjunto Nacional Brasília.

Segundo Eirado, 37 agências abriram no Distrito Federal e no entorno neste sábado. Cerca de 500 funcionários estarão a postos para atendimento à população da região até as 15h. As agências estão abertas apenas para atendimento sobre as contas inativas do FGTS. “Hoje é dia de tirar dúvidas e fazer a opção, em função da data de nascimento, de receber o dinheiro na conta-corrente ou fazer o saque direto.”

Em todo o Brasil, nos últimos três dias, foram mais de 1 milhão de atendimentos nas agências da Caixa e 60 milhões de acessos no site do banco desde o anúncio oficial do calendário de saque, na última terça-feira (14).

Eirado lembrou também que muitas dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800 726 2017, além do próprio site das contas inativas, criado pela Caixa. Para ter acesso às opções da página, o trabalhador deve informar o número de inscrição do PIS e o CPF.

“O volume de consultas ao site no dia que o presidente Michel Temer anunciou isso no Palácio do Planalto e nos momentos seguintes foi três vezes maior do que a gente tem na Mega-Sena. Nós nos preparamos bem, deixando os sistemas mais robustos e aumentando a capacidade de processamento para poder absorver isso tudo”, explicou o executivo da Caixa.

As agências abrirão um sábado por mês – sempre no sábado seguinte à abertura de uma nova data de saques. As agências abrirão, por exemplo, no dia 11 de março, uma vez que os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro poderão começar a sacar os benefícios no dia 10 de março. Nos sábados, os atendimentos são das 9h às 15h.